欣陸投控(3703)旗下大陸建設搶灘舊金山房地產市場，與厚生集團及美國當地開發商L37 PARTNERS共同合作在舊金山街區中心Market Street推出百億大案「尚芮公寓SERIF」，公開銷售一個月內，留給台灣的可銷售戶36戶已售4成。

大陸建設董事長張良吉表示，企業哲學之一就是堅持不複製任何作品，此次進軍美國投資首案，由大陸建設與厚生集團共同投資，與位於舊金山當地的開發商L37 PARTNERS採聯合開發方式進行開發，總投資金額約4億美元(依目前匯率兌換約新台幣115億元，含銀行融資)，是舊金山創造具國際視野的街廓風貌，同時在舊金山的心臟地帶提供一個嶄新的生活場域與細緻的生活體驗。

尚芮公寓 SERIF為地上12層、地下2層的複合多功能用途大樓，東側住宅規劃242戶，已在2018年12月開工，預計2021年7月完工，以實坪制規劃11~35坪作為套房及1~2房住家使用。尚芮公寓 SERIF西側部分並與 Sydell Group 飯店集團合作，採用創意商店共享的模式進行複合式開發，將規劃236間客房的飯店。

尚芮公寓SERIF由大陸建設邀請Handel Architects建築事務所及室內設計Iwamoto Scott兩大國際團隊聯手操刀，以明亮的白色紋理外牆為基底，搭配不同形狀大小的窗格塑造豐富的建築表情，為舊金山獻上兼具時尚與功能性的建築地標。

(時報資訊)