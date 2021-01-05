行政院長蘇貞昌表示，政府除對進口豬肉查驗作業設下3道關卡、逐批檢查，同時宣布「豬肉儀表板」正式上線，在每個工作日上午11點於衛福部、財政部及農委會網站公布，強調資訊將如同守住非洲豬瘟一樣公開透明，以食安為第一、嚴格為國人把關。

蘇貞昌4日前往台北港視察進口豬肉查驗作業，指出查驗作業共有3道關卡，包括財政部海關、農委會防檢局檢疫查驗及衛福部食藥署肉品衛生查驗，並自即日起於上述3部會網站發布「豬肉儀表板」，每個工作日上午11點定時更新，讓民眾清楚查詢、一目了然。

蘇貞昌表示，「豬肉儀表板」會公布台灣豬當日重量及占比，進口豬重量及占比、進口國來源地、查驗結果、全部重量占比等資訊，可檢視進口豬肉是否含萊克多巴胺。即使在安全容許值，也能確實掌握進口商、進口報單、交貨總淨重及下游業者，向上溯源及向下追查。

蘇貞昌指出，豬肉進口商已公開承諾不進口萊豬，且進口豬肉會明確標示、連同產地貼紙一起出到通路。為展現政府負責任態度，標示將跟著肉品走，一定會嚴格守好3關並逐批查驗、每個上班日公告，相關資訊公開透明，不會隱匿欺瞞。

蘇貞昌強調，台灣以貿易立國、互惠互利，貨品要外銷不能禁止他國貨品進口。政府對台灣豬有信心，並以國人同胞健康第一，一方面以自由貿易走向國際，一方面尊重業者自由進口，也負責清楚揭露相關資訊，籲請地方政府配合、全國標準一致才不會亂套。

(時報資訊)