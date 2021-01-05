鴻海(2317)宣布，旗下富士康科技集團已與中國大陸新創業者拜騰、南京經濟技術開發區簽署戰略合作框架協定，將合力加速推動拜騰首款車型M-Byte的量產製造工作，力拚在明年首季前實現M-Byte量產。

據了解，雙方此次簽署的合作協議範圍僅限於業務合作，截至目前為止並無直接投資關係，意即並無《彭博社》先前引述消息人士報導，指稱鴻海規畫對拜騰投資約2億美元（約新台幣57.02億元）一事。

根據雙方簽署協定，鴻海集團將提供先進製造技術、營運管理經驗和產業鏈資源，應用在拜騰原有車廠的營運管理。而此合作案亦能帶動集團電動車零組件事業發展，再次證明鴻海多年來在資通訊產業的先進生產製造與供應鏈管理的經驗，可在電動車產業中施展。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，此次雙方從接觸到簽約僅歷時2個月，不只是新能源汽車產業的鴻海富士康速度，也是未來新拜騰再出發的速度。劉揚偉表示，與拜騰合作是鴻海布局電動汽車領域的重要一環，將竭力幫助拜騰M-Byte早日量產，登上世界電動車舞台。

(時報資訊)