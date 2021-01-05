《證交所》台灣中型100、發達指數指數 陽明7日起列成分股 07:452021/01/05 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所指出，鎧勝-KY(5264)因與和碩(4938)百分之百持有之子公司Pegasus Ace Limited進行反式三角合併，鎧勝成為和碩百分之百持股之子公司，台灣指數系列中，台灣中型100指數及台灣發達指數都將剔除鎧勝，且都由陽明(2609)納入為成分股中，預計1月7日起生效。 《台北股市》台灣全市場、半導體指數 發布首日漲1.19％、1.74％ 新年A股發紅包 茅台衝上2千人幣 (時報資訊) #鎧勝-KY #和碩 #台灣中型100指數 #台灣發達指數 #陽明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股》大盤開年乏力 美科技巨頭全軍覆沒 09:262021/01/05 財經 12月PMI仍旺 陸製造業復甦 04:102021/01/05 產業財經 憂喬治亞州選舉＋疫情惡化！美股今年首個交易日 道瓊大跌382點 06:172021/01/05 國際 英國開打牛津疫苗 歐股大漲 04:102021/01/05 全球財經 股價指數期貨贏家專欄－布局富時100期 迎經濟復甦 04:102021/01/05 證券．權證 《美股掃瞄》憂參議員決選＋疫情 美股大跌 08:522021/01/05 財經 台灣全市場半導體指數發布 成分股計132檔 09:592021/01/05 財經 台積電、鴻海領漲 台股守穩14900點關卡 09:112021/01/05 財經 新光投信：港科技股 搶新經濟2.0商機 04:102021/01/05 產業特刊 陸財新製造業PMI 上月降至53 04:102021/01/05 全球財經 中國信託台灣半導體指數資格 過關 04:102021/01/05 證券．權證 財經熱門新聞 價格瘋漲！ 印度組織喊鐵礦石禁出口 陸卻沒在怕 - 財經 央行棄守 台幣暴漲4.3角 驚破28元鐵板價 - 要聞 台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚 - 財經要聞 - 工商時報 航運股大航海時代! 2021開盤 股民瘋上船 - 財經要聞 - 工商時報 2021兩大咖命運 斷言：台積電也變妖 股王會更慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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