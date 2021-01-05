台灣證券交易所指出，鎧勝-KY(5264)因與和碩(4938)百分之百持有之子公司Pegasus Ace Limited進行反式三角合併，鎧勝成為和碩百分之百持股之子公司，台灣指數系列中，台灣中型100指數及台灣發達指數都將剔除鎧勝，且都由陽明(2609)納入為成分股中，預計1月7日起生效。

(時報資訊)