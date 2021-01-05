新竹市一名愛媽發現餵養7年的流浪狗竟遭到下毒死亡，下毒者已連續殺了3隻流浪狗，就連鳥也不放過，讓她一怒之下開車朝對方衝撞，所幸對方送醫後無生命危險；新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會表示，流浪動物在寒冷天氣下在外頭覓食，希望大眾多發揮同理心，勿違反動物保護法，最高可罰5百萬元以下罰金。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會在臉書粉絲專頁發文表示，他們發現一名疑似投毒者在路邊殘忍地毒殺流浪犬，甚至連鳥都不放過，當天在路上撞見該投毒者，已經有愛護動物人士與對方打了起來；而眼看餵養7年的犬隻遭毒殺的愛媽，竟一怒之下開車朝對方撞下，所幸最後沒有生命危險，他們呼籲大家一定要冷靜。

新竹市一名愛媽發現餵養7年的流浪狗竟遭到下毒死亡，一怒之下開車朝對方衝撞。（圖／翻攝自新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會臉書）

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會表示，流浪動物面對寒冷天氣，被驅趕到荒郊野外，挨餓受凍還要面臨死亡危險，希望社會大眾能發揮同理心，「沒必要趕盡殺絕成這樣」，目前已找到當事人，並按照程序處理好了；此案已違反動物保護法第25-1條，使用藥物致複數動物死亡情節重大者，處1年以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。

新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會說，去年已經將2位違法者繩之以法，希望大眾勿以身試法。許多網友留言表示，「到底是為什麼那麼狠心」、「真的很想打下毒的人」、「下毒的人會有報應的，太可惡了」、「衝撞人的愛媽也會有刑責，有點太衝動了。」

(中時新聞網)