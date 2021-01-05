萊豬開放進口，爭議持續延燒。昨（4）日總統蔡英文在推特PO出一張30多年前的老照片，表示很高興能擔任貿易談判代表，卻引來不少網友批評，所謂談判「談到了萊豬進台灣」、「萊豬進場換到被美國加重課稅！這樣的談判技巧有什麼好炫耀的」，並酸她是萊豬之光。

蔡英文在推特分享一張黑白老照片，指出是30多年前與談判桌上的同事合照，他們在國際舞台上全力以赴，回顧過去，自己也很高興能擔任貿易談判代表，為國家建設更繁榮的未來而努力。

不少網友看了照片後大讚，小英的模樣幾乎都沒變，「辣台妹穿裙子耶」，並感謝蔡英文的奉獻與努力，「在這個世界上，我們需要更多像您一樣的領導人，誠信的領導人」。

但也有許多網友想到「萊豬進口」，不禁質疑如今有貿易談判嗎？尤其國人預期，萊豬進口至少可換得談判台美BTA（雙邊貿易協定），沒想到卻換來美國商務部將對台灣輸美的輪胎課徵較高的反傾銷稅率，讓網友紛紛痛批談成了何種下場。

有網友就說，「以萊豬為例，這樣的談判本事好意思拿出來說嘴啊？」大酸「萊豬之光」。另也有人敲碗，「我比較想看妳的博士論文照」「那博士畢業照也可以秀一下吧」「照片找得到，論文找不到」。

(中時新聞網)