坊間流傳，把洋蔥去皮洗淨後，再加入紅葡萄酒浸泡，置於冰箱冷藏，每天喝一小杯就可以有驚人的治病功效，像是緩解膝蓋疼痛、白內障、老人癡呆甚至是軟化血管、降血壓及控制糖尿病…等疾病。然而，這種食用方法真的有這般宣稱的療效嗎？

●洋蔥和葡萄酒的營養價值是什麼？

洋蔥富含槲皮素（quercetin）及硫化物，具有抗氧化的作用。研究指出，槲皮素能調節血脂抑制低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）產生，預防心血管疾病。硫化物也具有調節血膽固醇及抗發炎的效果。葡萄酒包含高濃度的多酚物質如黃酮類化合物及白藜蘆醇，對於減少氧化壓力、調節血脂及減少胰島素阻抗都有實證的效果，洋蔥及適量攝取葡萄酒對身體有益！

專家破除保健迷思！洋蔥泡葡萄酒的真相。（圖／灃食基金會提供）

●洋蔥泡葡萄酒並無科學實證

雖然洋蔥、葡萄酒含有這些營養素，但任何的功效都與劑量有關。洋蔥主要的成分為水分、膳食纖維等，槲皮素等植化素含量十分稀少，以上的研究大多是使用萃取物進行實驗，因此可以得到這些實驗結果。

但利用葡萄酒泡洋蔥，其植化素溶出比例甚低，應無法達到建議劑量，如果要達到建議劑量時，可能會攝取到太多酒精，反而危害健康。

身在網路發達的世代，沒有根據的偏方很容易就一傳十、十傳百，誤導視聽我們應該保持謹慎的識讀能力辨別真相，必要時也可以尋求身邊的專家解惑。民以食為天，對每天吃下肚的食物要停、看、聽，多注意，才能長保健康！（編輯梁惠明）

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(中時新聞網)