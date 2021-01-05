總統蔡英文宣布元旦起開放美國萊豬進口，引發國內爭議。國民黨籍立委李德維表示，有網友稱自己去吃薑母鴨時，赫然發現鴨肉丸也含豬肉成分，這凸顯了藍營過去抗爭的2大主要訴求——加工品難以查驗、僅標產地難以分辨。李更直言，無論民進黨在怎麼拗也無法掩蓋，台灣人飲食生活與肉品市場即將面臨一場「根本性的盤整」，至於會亂多久？身為在野黨也只能盡力監督。

李德維昨日（4）在臉書發文，諷刺在2021年大家相互拜年的同時，台灣卻也正式進入了「萊豬元年」，近來有網友在PTT論壇分享，表示去知名薑母鴨店消費，看了菜單標示才赫然發現，原來「鴨肉丸」也含豬肉；李坦言，其實常下廚或是常跑菜市場的人應該都不意外，鴨肉相對比較乾，鴨肉丸加豬肉，是為了增添油脂口感。

李德維表示，從網友分享的「薑母鴨事件」，正可凸顯藍營過去四個月抗爭的重要論述：中式料理實在有太多使用豬肉的需求，尤其是各種加工品。李強調，再怎麼查驗、再怎麼標示都難免疏漏，更何況在民進黨團的封殺之下，民眾所能看到的「產地：美國」，根本無法分辨是美豬？或是萊豬？除非不吃，或是不在乎，這樣的標示缺乏辨識度，自然也無助降低食安風險。

不僅如此，針對近來有便當業者坐地起價的行為，李德維表示，這點藍營在抗爭時就已提出過質疑，因為現今國產豬的供應量只有國內市場的八成五到九成，剩下的一成五，得靠進口補足；原來，業者可以安心使用不含萊劑進口豬肉，例如加拿大豬就是進口最大宗，但現在因為標示無法直接辨別是否含萊劑，為免消費者仍恐慌抵制，原本使用加拿大豬的店家就得搶購國產豬，這會導致需求增加進而價格上漲。

面對萊豬入台後的種種狀況，李德維直言：「不管民進黨再怎麼硬拗，陳吉仲再怎麼強詞奪理，我們的飲食生活，我們肉品市場都將經歷一場根本性的盤整。」至於這些狀況究竟會「亂」多久？會達到什麼樣的平衡？李稱只能盡力而為，但願天佑台灣。

(中時新聞網)