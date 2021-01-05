外送妹質疑店家拖單 遭嗆「毛長齊再來講話」

台中市富王鴨肉專賣店，2日一名男店員怒嗆女熊貓外送員「毛長齊再講話」等話，惡劣態度引發網友撻伐，foodpanda也宣布即刻取消合作。店家創立新粉專「新富王鴨肉店」，多次發布新貼文，都不見道歉誠意，昨日晚間公告一篇道歉啟事，又再度引發網友怒火。

上周六一名女熊貓外送員前往富王鴨肉店取餐，依照公司流程報單取單，卻遭男店員以「破查某」、「毛長齊再來說話」等不堪入耳字眼辱罵，女熊貓將影片上傳至臉書《爆怨公社》，在網路引發一票網友撻伐，臉書粉專、Google皆被灌爆，店家只好關閉原有的臉書粉專。

粉專「新富王鴨肉專賣店」自稱是原有店家創立，起初態度相當堅決「不道歉」，甚至更新動態表示「時間會沖淡一切」，十分囂張。孰料，幾個小時後卻又突軟化，盼網友能夠「高抬貴手」，並表示「這樣真影響生計」。

日前一名女網友表示，寵物鴨被家人偷偷賣掉，希望藉由PO網找回，不料，卻被富王鴨肉店盜用照片。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

昨（4）日晚間該粉專再度發文，第一句就是「道歉啟事」，指出因外送風波導致砲火不斷，於是放了一張之前網友尋找走失鴨子的照片欲緩和氣氛，「但不知道照片背後有隱情，遭有心人士刻意曲解，造成美女鴨主誤解，我們深感抱歉。」

店家表示，想為此作個補償，請各位廣大的網民幫忙協尋照片中的鴨子，鴨子的小鴨家人擅自賣出，至今尚未尋獲，若有恩人能尋得此鴨，可至本店領取免費兩盤鴨肉，「感激不盡，祝各位有個美好的夜晚」。

這篇169字的道歉聲明非但沒有得到網友的諒解，因把寵物鴨照片轉為黑白色，又再次引發網友怒火，「用黑白照是怎麼回事？遺照嗎？」、「道個歉是不是會讓你掉毛？」、「完全沒有誠意道歉啊」、「真的不知悔改，嬉皮笑臉的，未來不知道爸媽還要陪道歉幾次」。

(中時新聞網)