導線架廠-順德(2351)受惠於全球車市復甦，109年11月稅後盈餘為4300萬元，年成長74%，單月每股盈餘為0.24元；順德近期在電動車快充領域大有斬獲，不僅順利拿下特斯拉(Tesla)新一代車用充電系統導線架訂單，預計今年第2季開始出貨，各大車廠旗下電動車與順德合作開發產品亦將陸續導入量產，在新產品挹注下，順德營運可望展現強勁成長力道。

Tesla亮眼銷售成績帶動各大品牌車廠積極投入電動車，搭配目前只見諸於媒體的蘋果Apple Car大夢，讓深耕車用導線架、為歐美IDM廠主要供應商的順德獲法人力挺，順德因股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數。

隨著全球車市復甦，順德業績自第3季回神，第4季業績也因車廠訂單回流展現成長力道，順德自結11月合併營收為7.76億元，稅前盈餘為5400萬元，稅後盈餘為4300萬元，年成長74%，單月每股盈餘為0.24元。

順德近期順利拿下Tesla新一代車用充電系統導線架長單，成為主要供應商，預計今年第2季開始出貨，目前特斯拉裡面有1200個導線架接近一半是順德的產品，而新一代的車用充電產品無論是單價或毛利都很好，隨著Tesla電動車熱銷，可望成為推升順德未來營運成長的重要動能。

除Tesla外，包括大陸及歐洲其他品牌電動車廠也與順德合作開發車用導線架新產品，新產品可望陸續導入，進一步提升順德在車用導線架市佔率，並帶動順德未來業績進入高成長期。

(時報資訊)