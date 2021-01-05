小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(5日）財經重點。

【1】分紅有望 勞動基金去年估賺4千億

勞工今年分紅有望！原本去（109）年前十月慘賠的勞動、國保及退撫等三大政府基金，拜全球股市11月牛氣沖天之賜大賺2,927億元，逼近3,000億元，改寫歷史單月新高，累計前11月收益數因而同步翻正或獲利激增，合計達2,512億元，一掃之前勞工及公務員擔心退休金縮水的陰霾。

【2】台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚

據了解，2020年11月才展開籌組的台塑越南河靜鋼廠20億美元聯貸案，即將在1月底前簽約，且目前的超額認購潮已多出一倍，亦即原本以20億美元為目標的聯貸案，現在參貸額度合計爆到40億美元，可說是近幾年超額認購金額最大的一起聯貸案。

【3】外資歸隊狂掃貨 台股萬五近了

2021年台股開紅盤拉出長紅，外資急歸隊買超247億元。台股市值來到45.39兆元，上市櫃合計達49.75兆元新高，本周突破50兆元機率高。外資持股上市市值衝上20.45兆元、占比45.06％，雙創新高；另對上櫃持股市值來到9,700億元逼近兆元、占比22.25％。外資狂掃貨，龐大的資金動能將持續助攻台股。

【4】航運股大航海時代！2021開盤 股民瘋上船

航運股開啟大航海時代，櫃買航運業、上市航運類股指數2020年全年勁揚80.98％、53.08％，「你上船了嗎？」成股民熱議話題。然進入2021年，缺櫃、缺船、缺人「三缺」仍未歇，助攻貨櫃航運運價飛漲。法人樂觀預期，此波行情可望持續至2022年上半年，現階段高峰可先看至今年9月。

【5】參院誰掌權？決戰喬州前夕 兩大黨各有擁護

美國喬治亞州兩席參議員決選於5日登場，目前已有逾303萬名選民提早投票，此選舉攸關參院控制權屬於共和或民主黨，牽動拜登上任後施政成敗而備受矚目。選情緊繃，賭盤看好共和黨可望續掌參院，但民調顯示，民主黨候選人以些微差距領先。

(中時新聞網)