前一場大發神威砍下生涯新高的62分,勇士後衛柯瑞(Stephen Curry)賽後表示,他其實很在乎外界的評語,包括開季前5場有人說他「跌落凡間」變回普通人。「你們都知道喬丹的那個哏圖對吧?我把這一切當成個人恩怨。」

Curry joked "Cue the Jordan meme" pic.twitter.com/I5A21MgwDk — Marcus Thompson (@ThompsonScribe) January 4, 2021

麥可喬丹(Michael Jordan)在紀錄片影集《最後一舞》解釋他當年的心境,他把一些球場上的過節當成私人恩怨,做為求勝的動力。像是外界拿崔斯勒跟喬丹比,喬丹覺得被冒犯。巴克利、卡爾馬龍拿走MVP,喬丹覺得被冒犯。超音速教練卡爾不打招呼,喬丹覺得被冒犯。溜馬打球很髒,喬丹覺得被冒犯。

雖然喬丹最後總是打敗對手,但他未免太容易被冒犯了,讓球迷當成笑哏。喬丹哏圖裡「我當成這一切都是衝著我來的(I took all that personally)」其實是網友加上去的字幕,喬丹並沒直接說過這句話,只是他有這樣的傾向。

柯瑞表示他自己正處於喬丹當年的心境,利用外界的批評來鞭策自己。拓荒者後衛利拉德(Damian Lillard)還幫柯瑞說好話,解釋他為何不敢像以前那樣狂炸特大號三分球,因為勇士不具備可以這樣揮霍的戰力。但也就是在利拉德話講完之後,柯瑞就對拓荒者轟下62分了。

(中時新聞網)