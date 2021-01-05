擔任樂團小號手的知名演奏家鄭姓男子，曾因猥褻女學生遭判緩刑定讞，2019年5月與女性友人飲酒、唱歌，趁著女子不省人事之際，帶到旅館性侵得逞，士林地院審酌，被害女子因故過世，生前仍飽受煎熬，雖然已賠償女子的家人100萬，士林地院審結，依強制性交罪判刑3年2月，可上訴。

鄭男在2013年間，曾藉機猥褻少女，審理期間，鄭與少女家人達成和解，獲判有期徒刑6月，緩刑3年定讞，但鄭並未因此記取教訓，前年5月1日晚間與被害女子，在餐廳、KTV聚餐後，竟帶著酒醉女子投宿賓館。

判決指出，女子被攙扶下計程車已不省人事，進入房間後，鄭強行性交，導致女子疼痛而驚醒，女子明確向鄭稱：「不要」，同時伸手推開，但鄭仍性侵得逞。

合議庭考量，鄭與被害女子僅為普通朋友，女子絕不可能同意上賓館，而且，在偵查階段，被害女子因其他原因過世，生前飽受此案所苦，不願原諒鄭男，法院審理階段，鄭賠償女子母親100萬，雙方達成調解。

鄭開庭表明已經達成和解，希望能獲緩刑，但合議庭考量，鄭之前曾犯下性騷擾一案，顯見未記取教訓，再度造成被害女子身心不可磨滅的創傷，並無宣告緩刑的理由，依法判刑3年2月。

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(中時新聞網)