新冠變種病毒持續全球傳播，美國新冠肺炎住院人數創下新高，美股2021年第一交易日多頭慘遭滑鐵盧，終場美股四大指數均呈現下跌，漲跌幅介於-0.44%至-1.47%，其中那斯達克指數跌幅最大，台積電ADR上漲2.44%，聯電ADR下跌4.98%，特斯拉上漲3.41%，蘋果下跌2.47%。

量價及技術面：

（1）、量能：量增上漲，後續回檔須量縮，上漲須量增。

（2）、均線：支撐為5日線(約14,655點)附近，壓力為15,200點附近。

（3）、技術指標：日KD進入超買區，指數仍要提防震盪。

櫃買指數上漲0.92%，收在185.8點。短線支撐為183點附近，壓力為190點附近。

觀盤重點，牛年新春第一交易日，新台幣再度升破新高，台股在資金行情外資歸買盤引爆下開出紅盤，短線上在5日線未跌破前仍有機會再持續走高，建議逢低挑選產業具漲價以及營收持續成長的電子股佈局，操作上勿過度追高，選股佈局上可留意遊戲、車用、NB、鋼鐵、航運、紡織等。

(時報資訊)