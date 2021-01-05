傳統年節將至，為滿足國人準備年貨、過年紅包及家族旅遊或是生活資金周轉需要，金融機構相繼推出簡易優惠貸款專案。台新金(2887)旗下台新銀則鎖定外送平台之外送員推出「免等貸」專案，讓外送員能夠以外送接單證明或薪資紀錄取代傳統財力證明來申請信貸，幫助外送員緩解資金周轉等難題；中信金(2891)旗下台灣人壽針對保戶出「龍來貸」保單借款。

「免等貸」專案以外送接單證明或薪資紀錄取代傳統財力證明來申請信貸，幫助外送員緩解資金周轉等難題。「免等貸」主要針對有資金需求，並已從事外送工作六個月以上的外送員，方便快速填補短期資金缺口，期望能夠幫助更多外送員減輕生活負擔壓力，台新銀行未來也將持續規畫其他新興行業的貸款方案。

「龍來貸」將提供新臺幣20萬元以下優惠利率3.25%，以及20萬元以上優惠利率2.95%，貸款享有優惠利率的期限最長達4個月（至借款日起至4月30日）提供保戶更便利、快速之籌資管道。

保單借款有別於其他管道貸款特色，包括一、免擔保；不須聯徵報告或提供財力證明，也免除需要人保或房保等負擔，相較其他借貸方式更能保障隱私；二、免手續費；不同於信貸、房貸需要繳付3000元至6000元開辦手續費；三、申貸簡便多元；要保人除了可臨櫃辦理、委託業務員送件外，還可郵寄、傳真、官網平台辦理線上借款，或是申請ATM借款；四、快速撥款；臨櫃申請或網路借款通常1個工作天即可撥款，其餘申請方式通常亦能在2至3個工作天內撥款完成；五、隨借隨還；無綁約，也無須繳付提前還款違約金，可隨時償還利息和本金。其便利性非常適合短期資金快速籌措使用。

(時報資訊)