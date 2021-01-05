東北季風增強，今天北台灣有雨，北海岸、宜蘭、大臺北山區大雨，氣象達人彭啟明表示，未來2周有2波濕冷寒流接力，第一波在周四報到，冷到周六白天回溫，濕冷比跨年的寒流更凍，北部7度，空曠地區5度，接著下周一第二波冷空氣增強，可能達到寒流等級，氣溫又跌到10度以下。降雨部分，北部從今天到周六都是陰沉偶陣雨。

彭啟明在臉書指出，跨年的寒流才過不久，又有新的寒流訊息出現，都是西伯利亞高壓盤據持續偏強，帶動極地強冷空氣南下，今、明兩天微降溫，周四(7日)寒流報到氣溫驟降，晚上北台灣降到10度左右，且寒流偏濕冷，苗栗以北陰沉偶飄雨，越往北下雨機率越高。

彭啟明說，這波寒流預計周四深夜到周五清晨最冷，北部都會地區7到8度，空曠地區5至6度，中部9到10度，空曠地區則在10度以下，南部12度，周五(8日)整天到周六清晨都是這樣的低溫環境，周六(9日)白天回溫，下周一、二(11、12日)冷空氣又增強，這一波是否會再跌到10度以下，達到寒流強度有待觀察，但還是會有冷的感覺。

彭啟明說，跨年的寒流來得快，走得也快，但周四的寒流偏濕冷，冷的感受在北部會相當強烈，雖然周五、六有機會轉乾，但很短暫，隨後又有水氣補充，下周一、二(11、12日)又一波冷空氣報到，冷的時間較長，長者或有慢性病的患者須提高警覺。

彭啟明說，周四的寒流在北部陽明山高處有機會下雪、冰霰或霧淞，而最有機會降雪的是北部雪山山脈，尤其太平山區附近、中部山區，合歡山也有機會。

(中時新聞網)