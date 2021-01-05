高雄民宅加蓋屋惡火32歲男成焦屍 母：才剛要帶他就醫 08:512021/01/05 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小港一處民宅發生火警，消防員搜救火場時驚見1具焦屍。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小港一處民宅發生火警，消防員搜救火場時驚見1具焦屍。（柯宗緯翻攝） 今（5）日凌晨2時9分許，高市小港區崇明街一棟5樓住宅的頂樓加蓋發生熊熊惡火，消防局獲報前往灌救，2時47分將火勢撲滅，卻在搜救火場時驚見1具焦屍，經查為32歲男性。警消初步調查起火點疑似後陽台燃燒雜物，確切起火原因有待火調人員調查。 據了解，死者有身心方面問題，當時媽媽打算帶他去就醫，在1樓等待，未料不久就發現屋內竄出濃煙，嚇得打119報案，未料最後死者仍葬身火場。至於是否人為縱火，警方語帶保留，仍待進一步調查釐清。 澎湖中屯風車園區處驚傳民眾落海 70歲老婦搶救無效 8旬婦長年臥床照X光 驚見「棒球」大結石 (中時 ) #焦屍 #頂樓加蓋 #惡火 #驚見 #小港 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屁孩爭風吃醋找6人打3人 涉犯聚眾鬥毆罪起訴 14:552021/01/04 社會 行刺畫面曝光！熊貓外送員帶槍送餐 與客戶爆衝突遭砍傷 22:282021/01/04 社會 網PO血染跨年 「宅男」藏鏡人不認罪遭聲押禁見 16:472021/01/04 社會 李香琴20餘歲離婚「終身不再嫁」曖昧譚炳文逾30年先後過世 06:302021/01/05 娛樂 南投醋男亂刀砍死女子 同事聞訊驚愕：平常人很好受歡迎 17:462021/01/04 社會 超商冰櫃驚見「大肥鼠」亂竄 網怕爆：不敢買飲料了 17:412021/01/04 生活 恐怖工安 食品廠維修員頭顱遭貨梯夾爛慘死 09:592021/01/05 社會 柯佳嬿、謝坤達結婚才3年多 驚曝關係「像室友」 19:212021/01/04 娛樂 字典裡沒有難這個字─憶我父親任顯群（上） 04:102021/01/05 藝文副刊 網PO血染跨年 藏鏡人洪男否認犯罪 嗆找律師 18:432021/01/04 社會 一代奸妃李香琴死因曝 噎食「連2家醫院拒收」享壽88歲 21:422021/01/04 娛樂 社會熱門新聞 台中鴨肉男店員瞬間變「網紅」 真實身分遭起底 - 社會 知名演奏家猥褻女學生又撿屍女友人 對方痛醒「到死不原諒」 - 社會 台灣「蛇王」過世農場熄燈家人不接手 毒蛇猛獸將轉送出售 - 社會 台中鴨肉店爆全民怒火 慘遭檢舉路霸 警開單：限期移除 - 社會 助理遭控騙財騙色樣樣來 立委林俊憲知情「要想想」沒處理 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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