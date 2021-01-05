小港一處民宅發生火警，消防員搜救火場時驚見1具焦屍。（柯宗緯翻攝）

今（5）日凌晨2時9分許，高市小港區崇明街一棟5樓住宅的頂樓加蓋發生熊熊惡火，消防局獲報前往灌救，2時47分將火勢撲滅，卻在搜救火場時驚見1具焦屍，經查為32歲男性。警消初步調查起火點疑似後陽台燃燒雜物，確切起火原因有待火調人員調查。

據了解，死者有身心方面問題，當時媽媽打算帶他去就醫，在1樓等待，未料不久就發現屋內竄出濃煙，嚇得打119報案，未料最後死者仍葬身火場。至於是否人為縱火，警方語帶保留，仍待進一步調查釐清。

(中時 )