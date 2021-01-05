櫃檯買賣中心公告110年第1季符合申請上櫃認購(售)權證之標的證券，經櫃買中心審核結果，計有精華(1565)等190種上櫃證券符合申請為上櫃認購(售)權證標的證券標準，發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證之依據。

根據櫃買中心公告，所有發行人可發行標的有145種，較109年第4季新增的公司有：新麥(1580)、大車隊(2640)、網龍(3083)、鴻碩(3092)、金麗科(3228)、先進光(3362)、進泰(3465)、崧騰(3484)、宇峻(3546)、鼎翰(3611)、光耀(3666)、雙美(4728)、榮剛(5009)、杰力(5299)、高技(5439)、均豪(5443)、大宇資(6111)、撼訊(6150)、立敦(6175)、日揚(6208)、系微(6231)、驊訊(6237)、大中(6435)、恒耀(8349)；減少的公司有：直得(1597)、艾訊(3088)、波若威(3163)、友華(4120)、建榮(5340)、寶雅(5904)、耕興(6146)、是方(6561)、廣積(8050)、華研(8446)。

在A級發行人可發行標的部分，新增的公司有：新揚科(3144)、波若威(3163)、光環(3234)、尼克森(3317)、光頡(3624)、德微(3675)、東隆興(4401)、江興鍛(4528)、友輝(4933)、安力(5223)、致和證(5864)、宏遠證(6015)、振曜(6143)、艾華(6204)、富旺(6219)、互動(6486)、達爾膚(6523)、越峰(8121)、加高(8182)、華宏(8240)、金益鼎(8390)、北基(8927)；減少的公司有：新麥(1580)、杏昌(1788)、豆府(2752)、鴻碩(3092)、樺晟(3202)、東碩(3272)、先進光(3362)、宇峻(3546)、聯上(4113)、捷流(4580)、雙美(4728)、杰力(5299)、中菲(5403)、高技(5439)、均豪(5443)、德昌(5511)、大宇資(6111)、日揚(6208)、系微(6231)、驊訊(6237)、普萊德(6263)、大中(6435)、康全電(8089)及愛地雅(8933)。

(時報資訊)