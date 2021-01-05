美國股市3大指數盡墨，藥廠莫德納(Moder)卻逆勢大漲近7%。莫德納周一(4日)宣布將新冠病毒疫苗計畫產量下限調高20%，從5億劑變6億劑，上限10億劑不變，消息激勵股價收漲6.95%，盤後又補漲0.24%，暫報112美元。

莫德納在聲明中提到，會繼續增加資本支出並增聘人員來生產疫苗，不過並未對聯邦官員所提、計畫針對18至55歲低風險人群以劑量減半接種，並未置評，也不願證實是否一半劑量就能達成免疫效果。

總統川普(Donald Trump)加快催生疫苗的計畫「曲速行動」(Operation Warp Speed)，負責人斯勞伊(Moncef Slaoui)表示，正與莫德納(Moderna)和FDA(美國聯邦食品藥品監督管理局)討論用劑量減半方式來加快疫苗接種。因為美國去年底讓2000萬人完成疫苗接種目標，迄今連3成都還沒達到。

斯勞伊說：「我們知道100微克(mcg)也能引起相同免疫反應，只要年齡18至55歲的人都注射一半劑量莫德納疫苗，就可以達成將接種人數倍增目標。我們正與莫德納和FDA討論，當然最終由FDA決定。」

除了提高產量，已在美國、加拿大獲得監理單位放行的莫德納，可能在本周內也會獲得EMA(歐洲藥品管理局)許可。EMA周一已經開會討論，暫時未做決定，但預計周三(7日)會議有最後決定。

(中時新聞網)