台南知名旅遊景點「世界蛇王教育農場」今年元旦張貼歇業公告，讓許多遊客與學者驚訝，原因是農場負責人、有「世界蛇王」封號的黃國男日前過世，家人無意繼續經營農場，將會把園內上百隻動物轉送至其他單位，包含孟加拉虎、非洲獅、馬來熊、各類毒蛇等，也會出售部分土地以償還積欠的貸款。

黃國男早年以飼養鱷魚闖出名號，後來看上眼鏡蛇商機，在民國82年將1600個蛇卵全部孵化成功，是全球第1位人工成功復育眼鏡蛇的人，吸引世界上許多專家學者、節目訪問，他因此獲得「世界蛇王」美名；之後開設「世界蛇王教育農場」，養殖鱷魚、各類毒蛇、孟加拉虎、非洲獅、馬來熊、亞洲黑熊。

「世界蛇王教育農場」負責人黃國男(左2)日前過世，家人無意繼續經營農場，將會把園內上百隻動物轉送至其他單位。（圖／翻攝自世界蛇王教育農場臉書）

「世界蛇王教育農場」全盛時期每天有300人到訪參觀，現在平均僅剩2到3人，假日也僅數十人參觀，黃國男最知名的表演之一即是與眼鏡蛇「蛇吻」，但6年前因年歲已高，舉辦與蛇吻別秀，已封嘴不再表演。

「世界蛇王教育農場」負責人黃國男日前過世，家人無意繼續經營農場，將會把園內上百隻動物轉送至其他單位。（圖／翻攝自世界蛇王教育農場臉書）

根據《聯合報》報導，黃國男經營農場20多年來已向銀行貸款超過2500萬，他因病過世後，他的家人認為經濟壓力龐大，已無意接手農場，日前在元旦前已掛出歇業公告，會將園內上百隻動物轉送至動物園、屏科大等單位，2千多坪的土地也會部分售出，以償還載債務。

(中時新聞網)