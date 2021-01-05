主動脈剝離是罕見但高致死率的外科急症，常需及時的緊急手術治療以挽救病人生命。林口長庚醫院為找出疾病的危險因子加以預防及改善治療結果，使用台灣健保資料庫針對其中23,868名主動脈剝離患者及全台456萬個家庭，進行近3年的研究，發現主動脈剝離與遺傳有強烈相關性，有家族病史會增加主動脈剝離發病的風險及影響長期預後；這份報告已發表在2020年9月美國心臟學會重量級期刊「美國心臟病學會雜誌（Journal of the American College of Cardiology）」。

●主動脈剝離 一等親的發病風險高達6.82倍

林口長庚醫院心臟內、外科及風濕免疫科團隊發表最新的研究報告指出，主動脈剝離疾病的發生，遺傳因素所佔比例超過一半；有家族病史者，會顯著增加家族成員的發病風險，一等親的發病風險可達6.82倍。

而家族性的主動脈剝離如果發病，發病年紀會較輕，且相較沒有家族病史患者，更容易需要接受外科手術，且常必須接受更複雜廣泛的外科重建手術。

●主動脈剝離分為2型 A型每小時約1%死亡率

林口長庚紀念醫院心臟外科陳紹緯副教授表示，主動脈是將心臟血液輸送到全身的大血管，結構包含內、中、外三層，當內層有破裂使血液跑到中層及外層之間，血流便會將主動脈撕裂剝離成兩個腔室，造成主動脈剝離。

主動脈剝離是罕見但高致死率的外科急症，常需及時的緊急手術治療以挽救病人生命。(圖/常春月刊提供)

若不幸血液從假腔破出，主動脈便破裂大量出血，是猝死常見的原因之一；國內主動脈剝離的發生率約每年十萬分之五到十，每年大約有近2‚000人發病。

主動脈剝離分為A型及B型，A型需緊急開胸手術進行人工血管置換，若不手術80-90%的病人會死亡，特別是在病發初期，每小時約1%的死亡率；B型則大部分可以用藥物控制，如有併發症可以用新技術主動脈支架來治療。

●具主動脈剝離家族史 及早就醫追蹤避免憾事

陳紹緯提醒，有主動脈剝離家族史者，宜及早至專科門診追蹤，進行影像檢查，並嚴格控制血壓及戒菸，改善不良的生活習慣，若有主動脈病變應積極接受外科治療。

萬一已經發病，治療後仍須嚴密的控制血壓和電腦斷層追蹤，因為不論A型或B型的主動脈剝離，長期都有可能因形成主動脈瘤而需後續手術治療，不可大意。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)