去年東洋製藥向BNT協議購買3000萬劑新冠肺炎疫苗，最後破局。有媒體報導是民進黨一名吳姓立委帶台灣雅各臣科研製藥、信東生技赴疾管署拜訪，洽談BNT疫苗採購事宜，導致疾管署要求東洋價購200萬劑就好，數量大縮水而破局。對此，國民黨前立委孫大千質疑，到底是誰在大發國難財？而這名「吳立委」究竟是誰？要求蔡英文總統給人民一個交代。

孫大千今（5）日在臉書提出質疑，到底是誰在大發國難財？並問蔡英文總統，這位「吳立委」究竟是誰？檢調單位面對這麼明顯的一件弊案，難道通通都睡著了嗎？還要持續裝聾作啞下去嗎？

因為這名「吳立委」，孫大千指出，疾管署的疫苗採購政策大轉彎，台灣原先指望可以拿到全球第一批新冠疫苗因而破局，也讓疾管署對具有中資背景的台灣雅各臣讓步買單，因而爆增了全台灣人75.6億台幣的疫苗採購成本，疫苗價格由原本一劑31美元，暴漲為40美元，並且還要晚半年交貨。

孫大千表示，想要一口吞下疫苗背後所代表的百億元龐大利益，光靠一位民進黨籍吳姓立委是辦不到的，究竟是誰在背後撐腰？蔡英文總統難道不應該給大家一個交代嗎？

(中時新聞網)