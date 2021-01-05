喬治亞州即將舉行的參議員決選，以及疫情持續飆升，削弱了投資人的風險偏好，周一美股大跌作收，在新年第一個交易日衝上歷史高點後急速拉回，三大指數均觸及兩周新低。

道瓊指數與標普500指數早盤同步站上歷史新高，延續2020年由貨幣激勵措施與疫苗開始接種引爆的漲勢。

最新數據顯示2020年12月美國製造業的擴張速度創下逾6年來新高，而此前公布的歐洲與亞洲製造業數據也很樂觀。惟美國請領失業給付人數居高不下，以及變種新冠狀病毒傳播與各地實施新一輪防疫封鎖措施的消息，使部分投資人對經濟成長前景仍抱持謹慎的看法。

截至目前為止，美國累計因感染新冠肺炎而病亡的人數已經超過35萬人。

市場密切關注關鍵搖擺州喬治亞州周二舉行參議院兩個席位的決選，美國總統當選人拜登上任後能否兌現其政見，包括修改稅法、擴大激勵措施與基建支出，都將取決於這場判定參議院控制權的決戰。

用來衡量市場恐慌氣氛的CBOE市場波動率觸及兩周新高

Reynolds Strategy首席市場策略師Brian Reynolds表示，股市正從去年驚人的漲勢中拉回，今年以疫情失控拉開序幕，我們可能會在2021年結束時看到疫情獲得控制，然而在投資人將緊盯近期重要題材下，從年初到年底市場料將經常出現拉回的現象。

Ally Invest首席投資策略師Lindsey Bell表示，投資人想稍作喘息，同時評估新的一年將出現的各種不同情況。

周一收盤，道瓊工業指數跌382.59點或1.25%，為30,223.89點，為2016年以來首度在新年第一個交易日收黑，盤中更一度跌逾700點。

標普500指數收跌55.42點或1.48%，為3,700.65點。

那斯達克指數跌189.84點或1.47%，為12,698.45點。

道瓊指數與標普500指數雙雙創下去年10月底以來最大單日百分比跌幅，那斯達克指數創下去年12月9日來最大跌幅。

標普500指數僅能源股收高，終場微升0.13%。地產股、公用事業股和工業股分別跌3.29%、2.60%與2.55%，表現最疲弱。

非必需消費品類股與材料股早盤一度刷新歷史高點，但終場分別跌1.13%與1.02%。

波音與可口可樂分別下挫3.8%與5.3%，在道指成分股中表現最差。波音大跌為道瓊指數帶來拖累。資產管理公司伯恩斯坦（Bernstein）以擔心現金流為由，將波音的股票評級調降至「表現不如大盤」。

特斯拉去年交車成績亮眼，激勵股價進一步走高，終場收漲3.42%，報729.77美元，再創歷史新高。

Teledyne Technologies同意以80億美元現金加股票進行收購，全球最大專業熱成像攝影機供應商FLIR Systems股價飆漲19.19%。Teledyne股價下挫7.5%。

(時報資訊)