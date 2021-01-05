2021年第一個交易日，台股就在車電、航運以及聯發科、鴻海和台積電等權值股的帶動下，指數開高走高以上漲169點收在14902點，成交量為3457億元。

短線來到15000點整數關卡上下隨時會做漲多震盪，之後看是持續沿月線盤堅或準備進入區間震盪等待季線慢慢向上靠攏。原則上農曆年前若是震盪走高到相對高檔封關，則年後沒什麼高點先下來整理後再上。

波段看法仍不變，無意外這波可漲到明年二月底~4月底讓融券被迫回補在相對高檔再說了，之後則須提防出現一波大回檔修正。

(時報資訊)