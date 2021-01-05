【愛傳媒左化鵬專欄】1月2日下午，前往台北火車站附近的「梅屋敷」賞梅。這是一間日式榻榻米房屋，百多年前，國父孫中山先生來台，曾下榻此處，指揮革命。

今天花訊未到，庭院中，十多株老梅，枝條尚未著花，我繞過小橋流水，在斜坡上的一座涼亭坐下，緬懷起國父。

圍牆外，車水馬龍，庭院中，遊客稀落。此處，現已更名為「逸仙公園」。國父族譜中名德明，小名帝象，十八歲時受洗，教名「日新」，廣東牧師粵音唸成「逸仙」，從此逸仙，也成了他的代名，廣被世人使用。

他一生從事革命，化名有十多個，他常自稱「孫文」，亦有人尊稱他為孫中山先生，「中山」是日本人的姓，國父流亡日本時，為掩清廷耳目，取名「中山樵」，回國後，別人也慣稱他孫中山先生。

革命成功後，民國肇建，孫中山先生一直被稱為總理，何時被尊稱為國父？新聞界大老姚家遂兄說，「國父」的稱號，始於河南軍閥樊鍾秀。

民國十四年三月十二日，孫中山先生在北京逝世，當時，豫軍總司令樊鍾秀，公祭時致贈巨型素花，花圈上大書「國父」兩字，他的唁電及輓帳也均稱國父。

民國二十八年十一月，時任國民政府主席的林森，再次倡議稱國父，隔年三月，中國國民黨中央常務委員會決議，尊稱孫中山先生為國父，通令全國一體遵行。

既有國父，若無國母，豈非成了單親家庭？國父十九歲時，奉父母之命娶原配盧慕貞、後納妾陳粹芬、流亡日本時，先後和日籍女子淺田春及大月薰同居，四十九歲時和原配離婚，再娶二十二歲的宋慶齢。

看來這五人，都不適合當中華民國的國母，尤其是宋慶齡，後來投身共產黨，被周恩來譽為「國之瑰寶」。中華民國的國母，無可奈何，只好從缺。

我想起孫中山先生和宋慶齡小姐，當年，在教堂結婚時，吟唱的一首詩：「我願意是激流，是山裡的小河，在崎嶇的路上，在岩石上經過，只要我的愛人，是一條小魚，在我的浪花中，快樂的游來游去。我願意是荒林，在河流兩岸，對一陣陣的狂風，勇敢的作戰，只要我的愛人，是一隻小鳥，在我稠密的樹枝間做窩，鳴叫⋯⋯」。

這是匈牙利革命詩人裴多菲、山陀爾的愛情詩句，他的名言是：「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋」。

孫中山先生送給新娘的結婚禮物，不是鑽石、珠寶，而是一支德國毛瑟手槍，配發二十顆子彈，十九顆為敵人準備，最後一顆留給自己，但終究這一支槍和子彈，兩人終生都未使用。

宋慶齡無己出，盧慕貞為孫中山生長子孫科，子承父蔭，本身也有才幹，當過中華民國的行政院長、立法院長、和考試院長。

和日本女子大月薰生的女兒宮川富美子，也曾受邀來到台北，參觀國父紀念館時，在國父銅像前佇立良久，從未見過父親的她，喃喃自語説：「原來我的寬額頭、深眼窩是來自父親的遺傳啊⋯⋯」。後來，她也到南京，拜謁中山陵。一九九零年，八十三歲去世。

時間不早了，走出「梅屋敷」的大門，外面又是另一個世界。舞榭歌台，風流總被雨打風吹去⋯⋯。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)