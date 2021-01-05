【愛傳媒陳朝平專欄】萊劑美豬來襲，台灣肉品與攤商市場大亂，各式各樣的台灣豬標章滿天飛，讓我想起童話故事，「天方夜譚一千零一夜」裡，阿里巴巴四十大盜的故事。

家境貧寒的樵夫阿里巴巴，上山砍柴，無意中探得強盜藏寶藏的洞穴和芝麻開門的暗語。阿里巴巴小心謹慎地、分批分次地拿走許多金銀財寶，因而致富。

強盜循線追索到阿里巴巴的家，並在大門上做上記號。阿里巴巴的婢女瑪姬娜發現後，機警地在附近所有的住家門口都畫上同樣的記號，強盜弄不清楚，無功而返。

蔡政府橫柴入灶進萊豬，農委會力推台灣豬標章，只不過，源頭不管裡，萊豬不標示，正記標誌誰說都不算，甚麼標章都不管用！

中央政府大推標記，彷彿強盜在阿里巴巴家門口畫上的標記；各地自行推出的政策與標記，彷彿聰明的瑪姬娜依樣畫葫蘆畫的標記，誰又弄得清楚哪個標記是正字標記？

進萊豬不標萊豬，卻張貼台灣豬標記，是最愚蠢不過的政策，猶如蠢強盜在阿里巴巴家門口作記號。既不能讓民眾有不吃萊豬的選擇，還讓萊豬和台灣豬，「魚目混豬」，弄得市場大亂！

地方政府、肉商攤商餐飲商，推出類似的台豬標章以自救，彷彿聰慧的瑪姬娜。

只不過，瑪姬娜救了主人家，各式各樣的台豬標章卻救不了豬市，幫不了消費者，更顯政府進萊豬的愚蠢！

阿里巴巴四十大盜故事的結局很勵志。躲在油簍裡的強盜，悉數被瑪姬娜用熱油燙死，逃走的強盜頭頭最後也被跳艷舞的瑪姬娜，藉機用匕首刺死！

在今天萊豬的故事裡，您覺得，誰是強盜？誰是主人阿里巴巴？誰又是瑪姬娜？

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)