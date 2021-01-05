【愛傳媒黃珊珊專欄】2021年的一開始，台北表演藝術中心就被CNN風尚版評選為最令人期待、也最顛覆性的建築，更同步登上英國衛報的2021全球藝文亮點！

台北，是一座有勇氣航向未知世界的城市，所以在各個層面上，台北一直以來都是求新求變，訴求突破，但也因此我們經常在勇於嘗試的時候遭遇到許多困難及挑戰。

北藝就是一個很經典的例子，在8年前動工，顛覆常規的設計使它在結構、型態及室內設計上，都不同於過往的表演廳，北藝包含「1,500席的大劇院、800席的球型及多邊形劇場」，但如果要「超大型演出」又能將所有劇場「組合」成2,500多席的「超級大劇場」。

但也因為這些創新設計，讓我們興建上遭遇到許多技術及財力上的困難，歷經兩任市長仍在推動這項艱鉅的任務，但我們有把握在2022年之前順利竣工，讓藝文產業更進一步。

不同於一般建築先設計外形再做室內規劃，這座劇院的設計理念是「從內涵長出外型」，就如同許多藝術一樣是「由內而外」，北藝的設計理念是「先規劃劇場效果，再決定外型」。

例如大圓球劇場，任何一個觀眾座都跟舞台等距，觀賞跟互動的體驗絕對會與眾不同，同時也更崇尚原始，不會有多餘的裝潢，我認為這些大膽的設計也是我們能夠榮登CNN的主因！

我們會努力讓北藝在2022年台北藝術節間盛大開幕，讓各種新型態的藝文表演在北藝「持續發生」！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)