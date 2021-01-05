【愛傳媒陳泩閎報導】現階段人工智慧正夯，不少家長為了讓孩子能夠贏在起跑點，花了不少錢參加人工智慧體驗育樂營。

泰山高中因應企業教育環境需求，在新課綱中規劃開設「人工智慧應用實習課程」，課程規劃人工智慧概說、圖像辨識原理、物體辨識與智能監控實作等課程，讓學生在高中時期即開始學習體驗智能控制，人工智慧技術不再是抽象或是打高空。

同學在實習操作過程中，認識機器學習、如何取像提高辨識度、影像數據分析、深度學習理論，在人臉與物體辨識與影像檢測學習中玩得不亦樂乎，其中物體辨識實作還可以同步學習到專業英文，這也是個意外的收穫，專題實作則為人臉辨識後透過通訊軟體即時傳送陌生影像進行監控、利用肢體動作控制家電開關等。

電腦透過機器視覺進行影像處理與分析技術，找出影像資料、影像性質與特徵，透過機器學習描述特徵、認知與識別，過程中透過類神經網路、基因遺傳演算法進行識別，如今機器視覺辨識應用在人臉辨識、物體辨識、品質檢測、文字辨別、無人駕駛、追蹤定位等影像辨識率高達九成以上。

同學使用不同材質的物品來測試物體辨識的功能。（泰山高中提供）

新北市人工智慧未來新興產業育樂營，透過簡單原理說明與不少實作過程，讓參與的國中生與國中家長們滿載而歸、獲得熱烈肯定。此外，課程中特別邀請科技大學教授分享專題成果，讓學生增廣視野，學習未來新興科技。

在新北市創新教育加速器計畫補助下，泰山高中於2021年初將成立「人工智慧主題實驗教室」，讓更多國小、國中、高中學生體驗與認識人工智慧下的相關理論與技術，為培訓未來高科技產業的專業人才而努力！

(中時新聞網)