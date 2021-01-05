臉蛋甜美、有著招牌虎牙的29歲女星板野友美是AKB48初期創團成員，與篠田麻里子、前田敦子、高橋南、大島優子、小嶋陽菜、渡邊麻友被封為「神7」。今(5日)上午她宣布23歲職棒選手高橋奎二登記結婚，兩人2019年起開始交往，如今已相戀1年半，也進入同居階段，因新冠肺炎疫情影響，兩人暫時沒打算辦婚禮。

《產經Sports》今報導，板野友美閃婚成為人妻，她經朋友介紹認識高橋奎二，1年多前開始交往，不僅已經同居，去年底也見了雙方家長，今天5日將在東京登記結婚，完成人生大事，為慎重起見更找來「AKB48之父」秋元康和高橋奎二的球隊領隊當見證人。

板野友美分享和高橋奎二合影。（圖／翻攝自tomo.i_0703 IG）

23歲的高橋奎二是日本職棒「東京養樂多燕子」隊員之一，年收入達1450萬元日幣，相當於394萬台幣，板野友美稍早發IG親自發表婚訊，說兩人認真交往了1年半，決定攜手共度下半輩子，她讚未來老公「天真誠實就像個大男孩」，總像投直球一樣總誠實給她許多建議，讓板野友美覺得安心遇到對的人。

板野友美是AKB48初期創團成員。（圖／翻攝自tomo.i_0703 IG）

板野友美甜蜜說，和高橋奎二以後會是世上最好的盟友，兩人會相伴一起成長建立溫馨的家庭，原本很擔心是否該在疫情期間、世界陷入焦慮的時期公布這項消息，但仍希望粉絲會支持她的決定。媒體報導，男方先前已搬出選手宿舍，和板野友美進行同居生活，而女方沒懷孕，登記後會繼續進行演藝事業，而板野友美也是繼前田敦子、筱田麻里子、高橋南後，「神7」中第4位宣布結婚的成員。

(中時新聞網)