台股加權指數5日開在14,913.64點，權值電子股台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）早盤股價同步上揚，帶動指數緩步向上，守穩14,900點關卡。

美國喬治亞州補選在即、再加上新冠肺炎確診人數持續跳增，壓抑投資人的冒險意願、並引發獲利了結賣壓，道瓊工業平均指數在2021年第一個交易日，盤中一度重挫逾700點、摜破20日移動平均線（即月線），終場與那斯達克指數、標準普爾500指數全面下挫。

道瓊工業平均指數1月4日下挫1.25％（382.59點）、收30,223.89點，創2020年12月24日以來收盤新低。那斯達克指數下挫1.47％（189.83點）、收12,698.45點。費城導體指數下跌0.44％（12.29點）、收2,783.21點。

元富投顧指出，2021年有樂觀預期，加上資金寬鬆，更助長股市持續熱絡，台股面對不斷升值壓力的熱錢流竄，傳產、金融、電子等族群全面性的輪漲，再加上台灣在此波中美貿易戰或疫情中，都是受惠一方。

企業成長明顯，加速股市漲升，只要主流股輪漲不中斷，也未出現巨量長黑的情況，美股也保持多頭大漲小回，則台股僅需善設停損停利點，目前短線支撐提高至14,300～14,400點。

(工商 )