藝人劉樂妍從女F4出道，近來演藝重心已轉移大陸，不僅大讚當地生活機能好，還大方公開自己國族認同，因此被封為「女版黃安」，不過近來她卻感概表示：「一輩子唱過很多歌、演過很多戲，但是都沒有人聽過看過」，令人不勝唏噓。

劉樂妍在微博透露到住家下樓拿快遞，沒想到在電梯遇到3個住戶，居然認出她就是劉樂妍本人，坦言當下真的又驚又喜，但也不禁感概：「作為一個一輩子，唱過很多首歌，但是都没有人聽過，拍了很多部戲，但是都没有人看過的『歌手演員』，就憑藉著我過人的文采，有趣的靈魂，在網路上行走江湖」，而這次經驗讓她搞笑表示：「未來要注意形象，還好今天沒穿睡衣睡褲東北花棉襖」。

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

對此網友紛紛留言：「燕郊就你這麼一個不知是幾線的明星，大家當然都要記得」、「最近關注你的，挺喜歡你，耿直妹子」、「必須的，我們家樂樂可是大眾女神」、「美照可能已在燕郊各大微信群廣為流傳」。

雖然被粉絲認出讓劉樂妍洋洋得意，但她也自曝煩惱就是若沒能返回台灣，恐怕會被取消台灣戶口，而背後原因則是要回台收房租，對此不少大陸網友勸她不如委託家人幫忙，把在台灣的房子賣掉。

(中時新聞網)