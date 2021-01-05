中國天眼

中國大陸擁有全球最大的500米口徑球面無線電望遠鏡（Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope，Fast）「天眼」，而從4月1日起，中國科學院國家天文臺北京總部將透過網路接受外國科學家申請，進行包括尋找外星人在內的各式研究。

據《南華早報》（South China Morning Post）4日報導，由於預料需求龐大，因此「中國天眼」科學委員會和時間分配委員會將協助篩選提案，以找出最有潛力的候選人。

「中國天眼」運行和發展中心常務副主任兼總工程師姜鵬說，外國科學家也許從8月起就能使用這些設施。他指出，面對全球科學界開放的第一年，預計分配給國外科學家的觀測時間約占10%。

由於颶風肆虐，加上缺乏適當維修，位於波多黎各的阿雷西博（Arecibo）無線電望遠鏡去年12月嚴重毀損後，中國就成了世上唯一操作巨型無線電望遠鏡的國家。據央視報導，如果把龐大的「天眼」看成一口鍋，把它裝滿水的話，全世界每人可以分4瓶礦泉水。而它如此巨大，意味能攔截到其他無線電望遠鏡可能錯失的訊號，甚至包括外星生物發出的無線電波在內。

事實上，國家天文臺研究員李菂說，中方已默默將「天眼」指向太陽系附近可能維持生命存續的部分系外行星。在2019年的實驗中，望遠鏡指向大小為地球約3倍，並距離地球12光年的系外行星。

這次觀察雖只持續了約5分鐘，但科學家卻有重大的發現。根據計算，要是外星文明建立70吉瓦（gigawatt）的天線，並向地球發送訊號，「天眼」就可以偵測到，反之亦然。

李菂去年3月發表在《中國天文和天體物理學報》上的論文中指出，「天眼」很適合對顯示有外星智慧生物的無線電波發射進行靈敏搜尋。此外，這中國團隊還打算利用「天眼」，搜尋距離人類更遠，並可能有遠比人類更優越科技的外星生物。他們認為，真正先進的外星文明能直接利用來自恆星系，或甚至整個銀河系的能源，進而操控恆星的亮度，以作為星際旅行的指引。

(中時新聞網)