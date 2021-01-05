台南市麻豆警分局1日下午於六甲區攔截圍捕通緝在逃的張姓犯嫌。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市麻豆警分局六甲分駐所所長陳信槐1月1日元旦執勤時，發現1名駕駛自小客車疑似通緝犯的男子在轄區活動，經警力攔截圍捕後，發現42歲張姓犯嫌身背7案在逃，在其身上搜出0.83公克的二級毒品安非他命，警詢依違反毒品危害防制條例及毒品、竊盜、過失傷害等多項通緝移送台南地檢署偵辦。

麻豆警方指出，陳信槐1月1日執勤時，發現1名特徵疑似為多處地檢署、地方法院發布通緝的張姓犯嫌，駕駛自小客車在轄區內活動，立即請同仁特別注意該車動態，隨後發現該車在看見警車後，有多次迴避及繞路的情形，相當可疑，分派多組制服及便衣警力前往攔截圍捕。

因嫌犯體型壯碩，身高180公分、體重快100公斤，且身負多條通緝案，警方研判不會乖乖就範，倘貿然在路上攔檢盤查，恐有衝撞及危害交通之虞，遂由便衣員警尾隨伺機行動。

當日約16時許，尾隨員警發現犯嫌將車輛停放在六甲夜市附近某巷弄後下車步行，陳信槐見機不可失，立即率員衝上前將張嫌壓制在地，張嫌自知法網難逃，坦承通緝犯身分。

經調查發現，張嫌遭台南、宜蘭、桃園、新竹地檢署及桃園、新竹地方法院發布竊盜、毒品及過失傷害等7筆通緝在案，平時活動地點為大台南地區，為躲避查緝，時常更換居住地點，剛好最近租住在六甲區某套房，平日則去工地或打零工維生，早出晚歸，這次在所長「鷹眼」辨識出其身分下，也只能認栽。

(中時 )