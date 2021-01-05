行政院長蘇貞昌日前到海關視察美豬進口作業，遭高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩嗆「純粹是一場作秀」，5日他赴桃園市大溪國小訪視中央廚房食材狀況，對此他也說，視察就是要向國人報告政府建立整套機制，也呼籲中央、地方政府通力合作，嚴格把關從源頭做好，讓國人更安心。

萊豬開放進口家長憂心學童營養午餐安全，行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、桃園市長鄭文燦與專案小組，5日上午視察大溪國小午餐中央廚房了解學校食材狀況。蘇貞昌說，桃園市在鄭市長領導之下，有中心廚房加4所伙伴學校，由中心廚房統一製作，讓周邊學校1200學童都能吃到非常方便營養午餐，特別交代潘部長要讓全台學校都往這方面運作。

他指出，校園營養午餐最重要基礎所有台灣食材建立三章1Q，通路清清楚楚是本國豬，所有菜所有食材都可溯源，家長透過通QRcode，可以知道孩子每一餐吃什麼，是誰生產的，看了中央廚房後更有信心，乾淨、方便、有效運作，也看見學校建立營養師制度，學校運作得很好，要和所有家長報告，從元旦起所有中小學營養午餐食材補助金，每一學生從3.5元提升到6元，提供最好的營養午餐。

媒體問及發現蘇貞昌2012年曾在臉書寫過呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格規範萊豬標準，如今自己卻開放進口，蘇貞昌回應當年是因為萊豬尚未訂定標準，在聯合國標準出來以後就採用國際標準，時間一對就清楚，沒有這問題。

蘇貞昌和衛福部長陳時中4日前往海關視察美豬進口查驗作業，遭高雄榮總台南分院前主治醫師蘇偉碩嗆「純粹是一場作秀」，蘇對此也說，去視察就是要向國人報告政府建立整套機制，嚴格把關就是把三關，在海關看到不但食藥署就所有進口豬肉嚴格查品質，還有衛福部、財政部、農委會防檢局一起，把關很嚴密，就像自己就任行政院長第一天時就到機場把關非洲豬瘟，到現在都把關得很好，到海關去也是看把關，請國人放心會把這件事做好。

對於萊豬爭議地方首長也有意見，台中市長盧秀燕呼籲不要為難基層公務人員，由決策的縣市長承擔；侯友宜也說，過一段時間廠商就會蠢蠢欲動，蘇貞昌認為，廠商都已經明白也向國人報告，他們不會從國外進口含有萊克多巴胺的豬肉，而且所有的肉製品也會標示清楚，政府很歡迎也很肯定。雖然如此還是會嚴格把關，政府是一體的，中央地方大家一起合作，從源頭把關完成，就沒有含萊克多巴胺的豬肉，如果有在標準值以下，也是會「萊豬追追追」，讓它標示跟著走，所以很清楚請大家放心。

(中時 )