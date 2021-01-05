行政院日前宣布地方食安自治條例若訂有乙型受體素零檢出規定，原訂者無效、新訂者不予核定，台中市長盧秀燕對此很有意見，希望中央不要為難基層公務員，讓決策的縣市首長來承受。桃園市長鄭文燦5日陪同行政院長蘇貞昌視察學校午餐食材時認為，國人對於萊豬有很多討論，也有很多廠商已宣示不會進口萊豬。

鄭文燦表示，7年前馬總統決定開放萊牛，當時抽驗大概200多件，有14件是含有萊克多巴胺，不過都在10ppb以下，平均大概是0.5到8之間，所以過去萊牛進口已經有國際標準，當時的查驗計畫跟現在也是一樣，不過現在因為國人對萊豬有很多討論，因此很多進口商已經宣示不進口萊豬，從國小到國中的營養午餐都使用國產豬肉，這套系統運作非常的健全，家長可以完全放心。

他指出，桃園有2萬個終端的銷售點，包括市場、夜市、超級市場都已經完成講習，也必須要完成產地標示，如果是來自西班牙或是紐西蘭，也會標示是哪裡來的，這個都沒有問題，食材平台要上網，不是只有學校，所有的食材供應商都必須要登錄食材的履歷證明，所以這套系統可以運作得很好，很清楚讓大家辨識，地方政府應著力在一個好的食材系統。

鄭文燦說，地方制度法規定自治條例必須要跟中央的法規不能牴觸，依法行政是一個基本原則，這個議題可以在地方政府的層次上多推動國產化，強制要求食材平台的全面實施，以及在國中小的營養午餐部分，可以不斷的透過這次來提升水準。

(中時 )