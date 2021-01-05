臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

高雄市議員黃捷罷免案定今年2月6日（星期六）舉行投票。針對罷捷團體將其對時任高雄市市長韓國瑜質詢態度，列為罷免理由，黃昨日（4）直言，這是對她認真表現的肯定、可謂是她的「榮譽勳章」，並呼籲罷捷團體回歸市政討論衡量民代適任與否。對此，罷捷團體則痛批黃「真的很會鬼扯」，引爆網路激烈論戰。

《民視快新聞》昨日訪問黃捷，針對罷免理由指陳她違反香港《國安法》、沒有禮義廉恥、在議會翻白眼、為反對而反對，黃捷表示：「我相信我在議會的表現，一直以來都是非常的問心無愧的。」至於她留長髮、擦口紅、穿露肩也出現在罷免理由中，黃反嗆「這是一個對女性非常赤裸的歧視」，可見罷捷團體根本是將對她個人的敵意與不滿，宣洩在種種針對女性外表的攻擊，盼各界能回歸市政討論，以專業來決定她是否適任。

對於「質詢韓國瑜態度太兇」也成罷免理由，黃捷表示，「問政」本身就是議員的天職，這是她最基本的職責，如果連她認真問政都要質疑的話，那請問「議員的最基本工作到底是什麼？」她呼籲罷捷團體能審慎思考，自己到底為何而罷免？黃強調，如果「認真質詢」與「認真問政」也可以成罷免的理由，那麼對她來說，應該也可以成為一種「問政認真表現的肯定」，堪稱是一個「榮譽勳章」，罷捷團體的行為都是在對她肯定的表現。

黃捷的回應讓罷捷支持者非常不滿，不僅昨日在臉書發文抨擊：「真的很會鬼扯耶！扯到自己都快笑場喔？」其他網友更紛紛留言：「那韓國瑜當時被罷免的時候不就一樣？那也是韓國瑜的榮譽勳章」、「這種回應是在吹捧韓市長？還是在自我感覺良好？」「她很怕啦，才會出來東扯西扯，怕，更要罷」、「我也覺得她很認真，很認真的講幹話」、「翻白眼叫認真，亂編故事當網紅」。

(中時新聞網)