一代女神黎姿（現名黎珈而），以經典電影《古惑仔》系列「小結巴」一角爆紅，之後演出《倚天屠龍記》，更被封為「最美趙敏」，清秀美貌和笑起來的兩個梨渦，讓觀眾留下深刻印象，但嫁給富商馬廷強後，就淡出演藝圈，雖然會在社群分享近況，但就鮮少有幕前工作，近日她睽違13年，再次登上雜誌封面，引起網友熱議。

黎姿2008年息影後，就鮮少有正式訪問和拍攝，這次破天荒替香港版《VOGUE》拍攝開年第1號月刊，雖然剛開始拍攝時，顯得有些緊張，但之後馬上就駕輕就熟，而封面出爐後，凍齡美貌也引起網友熱議，她把頭髮梳到後面，呈現濕髮感覺，妝容沒有過多顏色，素雅但卻不失強大氣場。

黎姿睽違13年再登封，網友認不出。(圖／翻攝自黎姿IG)

不過網友乍看下卻認不出，認為照片拍起來顯得老氣，和她平時甜美形象有差距，完全是靠她的顏值在撐著，但仔細看，她的皮膚依舊緊緻無瑕疵，完全看不出49歲年紀，因此仍有網友認為她還是很美，只是妝容的關係，才會看起來有些奇怪。

黎姿在嫁給富商老公馬廷強後，就淡出演藝圈，雖然身為3個孩子的媽，但她仍保有完美身型，不過除了專心相夫教子外，她也接下弟弟的醫美事業，努力將它發展茁壯，現黎姿已是身價百億的上市醫美公司的CEO，不當明星後，生活同樣忙碌和充實。

(中時新聞網)