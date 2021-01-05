日本先前已因防控新冠肺炎暫停外國人入境

日本朝日新聞今（5）日引述政府官員報導，日本政府正在研擬暫停和包括台灣、南韓等11國的商務人士往來，日本已在去年底宣布暫停所有國家及地區外國人的新入境申請，若加上暫停11國商務往來，等同於全面鎖國。

日本時事通信社、共同社昨（4）日報導，由於日本新冠肺炎疫情升溫，加上更具傳染性的南非、英國變種病毒株擴散至亞洲，日本首相菅義偉昨日在記者會上提及邊境管制時指出，如果夥伴國家發現變種新冠病毒，將會立即停止商務往來。

不過朝日新聞報導，菅義偉昨日的發言後續引發朝野政黨批評，政府因此研擬改變方針，不論夥伴國家是否發現變種病毒株，考慮全面禁止外籍人士申請入境。

報導指出，目前日本政府計畫至少是在實施「緊急事態宣言」期間全面暫停外籍人士新入境申請。

由於更具傳染力的變種新冠病毒擴散多國，日本自去年12月28日宣布，至今年1月底前，暫停所有國家及地區外國人的新入境申請，但包括我國、中國、韓國、越南、新加坡、泰國在內等11國的雙邊商務人士往來仍能繼續，留學生、技能實習生等，若符合一定條件，也能獲准入境。

另外，因應即將於夏季登場的東京奧運，日本一直在逐步放寬入境措施，不過礙於疫情，目前除了開放擁有居留資格的外籍人士再入境之外，相關鬆綁措施將暫停。

此外，為了抑制國內第三波疫情升溫，共同社4日報導，日本政府預計最快7日或8日，就會宣布包括東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣等首都圈的「緊急事態宣言」，約實施一個月，要求一都三縣政府讓區域內餐廳提早至晚間8時打烊。

(中時新聞網)