今年元旦起，美國萊豬開放進口，但因去年12月24日立法院才表決通過萊豬9項行政命令，以時程來看，目前尚未有萊豬到港。不過，已有地方政府展開稽查作業，就連素食業者也被問「用哪裡的豬肉？」遭批作秀做過頭。

臉書粉絲專頁「超譯蕭婆」指出，台北、新北有兩家速食業者，都遭政府人員詢問，用哪裡的豬肉？有沒有產地標示？店家回覆「我們只有無肉餐點…超越肉」「我們賣素的」。

雙北稽查萊豬，連素食業者也不放過，遭批作秀做過頭。（圖／摘自超譯蕭婆臉書）

該粉專直言，「什麼叫作秀做過頭，這就是最好的例子」，並說「盧秀燕妳弱掉了」。網友看了表示，萊牛已經進口8年，怎麼沒有那麼認真稽查，認為政治操作太明顯了，「都尚未進口是在查心酸的喔？」「啊不是還沒進口？」「這真的很北七」。

不過，其實兩家業者在全台多處都有據點，其中一家業者疑似已將文章刪除，另一家「得來素蔬食連鎖餐飲」則在臉書說明此事，坦承店家外觀看起來不像素食店，且又有賣素食熱狗堡，店外也掛著熱狗堡的大布條，所以遭衛生局詢問很正常，認為這是他們的責任範圍，也很辛苦，也笑說「大家多關注多吃素，這樣就不會吃到萊豬啦！」雖然素食被看見是好事，但這樣的方式好像有點怪怪的，並附上媒體報導台中市素食店遭問「用什麼豬肉」的新聞連結。

素食店業者遭問用什麼豬肉，引發網友熱議，業者出面說明。（圖／摘自得來素蔬食連鎖餐飲臉書）

昨（4）日行政院長蘇貞昌也大動作到八里港視察，遭疑萊豬還沒到港，此舉根本是在打假球。對此，蘇貞昌表示，並非要看萊豬，「我是來看檢驗的準備跟程序，我們也可能都看不到萊豬」，強調台灣以貿易立國，我們的貨要銷出去，不得不接受人家賣進來，雖然進口廠商都說不會進口萊豬，也會明白標示不含萊克多巴胺，但政府為民眾健康會嚴格把關。

此外，政府也會提供每日「豬肉儀錶板」網路資訊，每天上午11點各部會會登入所有進口豬肉的資訊，含肉品進口重量、萊克多巴胺檢出的劑量、豬肉下游廠家的流向等，讓民眾一目了然。

什麼叫作秀做過頭，這就是最好的例子 #盧秀燕妳弱掉了 由超譯蕭婆發佈於 2021年1月4日 星期一

(中時新聞網)