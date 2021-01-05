根據著名記者查拉尼亞的報導指出，NBA聯盟已向30支球隊通報了新冠疫情防控升級規定，從當地時間周三（5日）開始，所有身著運動服的球員直到上場前都必須戴上口罩。

新規將在中場重置，中場休息時所有球員需佩戴口罩直到下半場登場，所有球員、教練和工作人員在室外和室內球隊集合時必須戴上口罩。

NBA聯盟強烈建議球員在被換下回到替補席後也得重新戴上口罩，而沒有被登錄的球員則需要整場戴著口罩。

對於新冠病毒的防疫工作，NBA聯盟頒布了非常嚴格的防疫規定，近日，NBA聯盟再度向各支球隊發放備忘錄強調防疫重要性，他們要求各隊嚴格執行防疫規定，並強調各球團要認真監督、對於違規行為及時處罰。

NBA在每支球隊內部都指定了監督防疫的官員，他們負責監督並向球隊高層領導報告違規行為。儘管NBA防疫成效顯著，但目前仍有球員和工作人​​員感染新冠。

截至目前為止，公牛隊有2名球員及1名球隊工作人員感染新冠，快艇隊一名工作人員在新冠病毒檢測呈陽性後，導致球隊多名工作人員被隔離。

(中時 )