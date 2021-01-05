在脫歐協定的穩定基礎和歐洲新冠疫苗陸續啟動，預期將促進經濟反彈，歐股在新的一年起始出現上漲的好兆頭。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲2.66點或+0.67%，為401.69點，刷新去年2月的新高點，採礦股上漲逾3%。

在德股上市的全球最大旅遊公司途易(TUI)收漲2.7%。公司執行長告訴媒體，預計今年會有一很大程度上正常的夏天。

德國DAX指數上漲0.1%。該指數此前一直徘徊在歷史高點下方。法國CAC 40指數上漲0.7%。

全球股市觸及歷史新高，泛歐600指數從去年2020年3月的低點反彈了約50%；全球投資人寄望新冠疫苗能點燃快速的經濟反彈。

英國周一開始啟動阿斯利康(AstraZeneca)/牛津疫苗的分配和施打；該牛津疫苗亦對歐股起了正面影響。

儘管為防範疫情而實施更嚴格管制，德國12月的IHS Markit製造業PMI指數終值上升至58.3，較前一月57.8更佳。

倫敦的藍籌股FTSE指數上漲1.7%，領漲歐股。然而在英歐新的貿易協定當中並未包含金融業，倫敦的部分銀行個股下滑，例如駿懋銀行集團(Lloyds Banking Group)、巴克萊銀行(Barclays)、國民西敏寺銀行(Natwest)股價下跌約0.7至3%之間；泛歐600指數的銀行部門也下滑0.8%。

英國博弈公司Entain Plc上漲25.3%。該公司證實美國賭場營運商美高梅國際酒店(MGM Resorts)提出110億美元的出價建議，Entain表示明顯低估公司業務。

英國相關的博弈和下注公司上漲，Flutter娛樂、威廉希爾(William Hill)、888皆上漲約2.6%至3.5%之間。

法國葡萄酒製造商人頭馬君度(Remy Cointreau)跌0.2%。美國上周宣布對德法葡萄酒製造商增稅，證券商Kepler將該個股下調為持有(hold)。

(時報資訊)