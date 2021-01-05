台北市一名國中老師，在民國100年間擔任國灣導師期間，多次在晚上留校自習期間，強邀女班長到停車場車內及辦公室，撫摸其胸部及下體，甚至掀衣吸乳頭，直到畢業後因同學在臉書邀約返校探視老師，她公開回應「老師是變態」，母親看到留言驚覺有異，細問下才發現女兒常遭到狼爪侵犯，由該名老師事後遭解聘並纏訟，高等法院更三審，依利用權勢性交未遂等罪判林5年6月徒刑，仍可上訴。但本案已審理10年，少女曾當年的15歲，如今都已26歲，仍繼續面對官司之苦。

根據判決書記載，該名國中導師在民國100年七月，國二升國三之暑期輔導起，至國三畢業期間，擔任Ａ女之班導師，多次約Ａ女至該校地下室停車場之自己的轎車內內獨處，擁抱並親吻Ａ女嘴唇，且隔著Ａ女之運動服觸摸其胸部，對Ａ女為猥褻行為得逞。

此外，老師還於100年3月間某日之晚自習時，在上課教室旁之4樓教師辦公室內，搓揉Ａ女胸部，親吻Ａ女；又連續在4月及5月，連續三次帶到自己轎車內繼續犯案。6月上旬國中畢業典禮前某日下午，再以整理實驗室過期化學藥品為由，帶Ａ女至該校2樓之理化實驗室後方之小準備室之門後，摟抱、親吻Ａ女。

該位老師審理期間辯稱，晚自習期間，除輪值導師及家長外，並有行政人員留校巡視，另理化實驗室及準備室外均為透明玻璃，又該校活動中心停車場不定時有他人進出，他不必甘冒遭人發現之風險對Ａ女為猥褻。

但高院查出，Ａ女遭猥褻或性侵未遂的地點，都是在汽車、教師辦公室、理化實驗室後方小準備室或Ａ女上課教室，利用無人在場之際，乘機而為，不管是否玻璃透明或有輪值督導人員，也很難防範。且經查老師都是利用晚自習期間，停車場較少人進出之際犯案，因此不採信其說詞。

高等法院審酌被告身為人師，趁Ａ女年紀尚幼，心智未臻成熟，且時值國中三年級，課業、升學壓力繁重之際，憑藉師生關係監督照護Ａ女之機會，多次對Ａ女猥褻、性交未遂，戕害Ａ女之人格、身心發展，且被告犯後否認犯行，犯罪後態度不佳，迄未獲Ａ女及其家庭諒恕。

法官考量，該名老師案發後已遭停聘，並無經濟收入，有2名小孩及父母待養等，應執行之刑為有期徒刑五年六月。

(中時新聞網)