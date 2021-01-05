被稱藍軍「空戰一哥」的國民黨革實院長羅智強，2018年參選北市議員以4萬多票拿下北市第一高票；不過羅智強第一次參選是1998年以無黨籍參選高雄市議員，拿到3000票，而被稱「羅三千」。他今在臉書自爆當年參選高雄市長的點滴，包括人生的第一場記者會，是趙天麟教他怎麼開的；選舉花費最多的，竟是被偷了四輛摩托車。

羅智強說， 1998年高雄市議員的選舉雖然失利，但也得到許多人的幫助，點滴在心頭。毛姐是一位長期支持他的貴人，許多物資，包含傳單、背心、小蜜蜂，全都靠她幫忙。當初一個人在高雄參選，沒有政黨奧援，更募不到政治獻金，選舉期間甚至有志工懷疑我是選假的，這種耳語久了，也搞得他壓力很大。

他說，終於，他向毛姐商借50萬，毛姐馬上說會幫他準備，還不忘糗道：「我就在想你什麼時候要開口」可能毛姐也覺得他選得這麼省，是很不可思議的事吧！但說也奇怪，在他向毛姐借錢後，「選假的」的謠言就消失了。過一陣子，毛姐來問50萬什麼時候要的時候，他誠實的跟她說：「現在好像不用了……。」

羅智強說，除了毛姐，還有一位黃意秋黃奶奶。黃奶奶當時已經80幾歲，一隻手已經舉不太起來，卻還常常陪他站路口好幾次，他都勸黃奶奶她不要陪，因為天氣這麼熱，讓她在路口曬太陽，真的很不捨。

他說，那次選舉他因經費有限，沒辦法花大錢，但每當他說出那次選舉最高的花費是什麼，大家都會跌破眼鏡。答案不是辦公室的租金，也不是志工的便當，而是摩托車。他一共被偷了四台摩托車偷到他都懷疑，是不是有人在針對他？

羅智強表示，當他第四台車再被偷，已經要破產的時候，也是黃奶奶霸氣的將孫子的摩托車借他使用，才讓他挺過那次的選舉。類似的事很多，選舉雖然疲累，卻也遇到不少貴人，在選舉後期，一些好朋友也都南下相挺，當他的志工、陪他街講，他的第一場記者會，甚至還是當年的辯論圈朋友趙天麟教他開的！

(中時 )