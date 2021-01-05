電梯突然啟動 彰化食品廠維修員頭顱遭夾爛慘死。(吳建輝攝)

今天清晨彰化縣埤頭鄉一家食品加工廠，發生死亡工安意外，廠內60歲黃姓作業員，在工廠維修貨梯時，疑似因為未正確斷電，導致貨梯突然啟動，黃姓作業員的頭顱當場遭夾斷，目前詳細的事發原因警方仍在調查當中。

禮儀公司車輛進出工廠，協助處理後事 。（吳建輝攝）

彰化縣消防局埤頭消防分隊長陳忠佑表示，今天上午8點12分獲報，彰化縣埤頭鄉斗苑東路上一家食品工廠，疑似有人受困電梯，隨即派遣消防車輛以及救護車前往，抵達現場時發現黃男受困貨梯上方，頭顱已經被截掉一半，明顯死亡。

彰化食品加工廠作業員在工廠維修貨梯時，疑似因為未正確斷電，導致貨梯突然啟動，黃姓作業員的頭顱當場遭夾斷。（民眾提供）

消防隊表示，黃男受困在2、3樓貨梯之間，當時正在維修電電梯，電梯突然意外啟動，才發生意外，由於黃男已明顯死亡，現場負責人表示無須送醫，目前已交由警方介入調查。

而記者實際電訪公司，並未獲得回應，公司現場大門保全，以及步出工廠的員工，都三緘其口，表示不清楚，不知道，公司方疑似下了封口令；目前黃男家屬已經抵達現場，約10點半左右，禮儀公司車輛也駛入工廠。

據了解黃男是埤頭人，已經在工廠工作多年，家屬得知噩耗都悲痛不已，在現場哭斷腸，有員工私下透漏，表示當時黃男先發現故障，只是想說進行檢查，在請專業維修人員維修，沒想到卡住的電梯突然又移動，當場被夾死，目前警方正全力調查當中，最快下午才能完成勘驗動作。

(中時新聞網)