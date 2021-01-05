美國高通公司旗下子公司高通技術公司宣布推出高通Snapdragon 480 5G行動平台，為Snapdragon 4系列中首款具備5G功能的行動平台。Snapdragon 480持續推動5G進一步普及，讓用戶可使用全球5G連網能力和平台效能，以強化所需的生產力和娛樂體驗。

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示：「高通技術公司不斷加速推動全球5G商業化，期望能讓5G智慧型手機更加普及，尤其在如今全球各地的人們正持續透過遠距連結保持聯繫的情況下。Snapdragon 480 5G行動平台將超越OEM廠商及消費者的期待，以經濟實惠的價格提供中高階功能。」

Snapdragon 480 5G行動平台提供4系列特色包含：

（1）5G和連網能力：Snapdragon 480搭載Snapdragon X51 5G 數據機及射頻系統，支援毫米波和6 GHz以下頻段、獨立組網（SA）和非獨立組網（NSA）模式、分時雙工（TDD）、分頻雙工（FDD）以及動態頻譜共享（DSS），實現最佳的行動效能與連網能力。Snapdragon X51 支援數千兆位元的5G連線，同時支援多種頻率，讓其更具彈性且更為普及。Snapdragon 480也採用高通 FastConnect 6200，可提供2x2 Wi-Fi（雙Wi-Fi天線）以及整組Wi-Fi 6重要功能，如藍牙5.1和高階無線音訊功能，除此之外，還有8x8 sounding和多用戶MIMO，得以大幅提升範圍和效能。Snapdragon 480還支援雙頻GPS和NavIC等無線技術，以實現精準定位。

（2）效能及電池：Snapdragon 480可讓智慧型手機用戶生產力更持久，且充電更快速。採用8奈米製程的平台搭載核心時脈速度高達2.0 GHz的高通Kryo™ 460 CPU、高通Adreno™ 619 GPU和高通Hexagon™ 686處理器，讓CPU和GPU效能提升高達100%，AI效能比起前代產品最高也提升70%。Snapdragon 480也是首款支援高通Quick Charge™ 4+技術的4系列行動平台。

（3）相機：藉由採用高通Spectra 345 ISP，4系列首度支援三組ISP，讓用戶可以拍攝精美的照片和影片。使用者還可以同時從三個鏡頭進行拍攝。三組畫素高達1300萬的照片拍攝功能可一次從超廣角、廣角和望遠鏡頭捕捉影像，或同時拍攝三組720p的影片。

（4）娛樂：Snapdragon 480升級了串流及電競用戶體驗。每秒高達120幀的FHD +顯示支援技術可提供清晰內容，影像渲染更迅速流暢。 該平台透過高通aptX 音訊技術，可提供身歷其境的娛樂享受，優化熱門遊戲的電競體驗，順暢串流播放高解析內容，並縮短應用程式載入時間。

採用Snapdragon 480 5G 行動平台的首款商用裝置預計於2021年初上市。針對高通推出Snapdragon 480 5G行動平台，HMD Global（即Nokia手機授權商）全球產品行銷負責人Adam Ferguson表示：「新推出的Snapdragon 480 5G行動平台則是邁向全球5G普及的一大步，它即將為我們用戶帶來的機會也令我們十分興奮。」

OnePlus營運長Kinder Liu表示迫不及待想透過即將推出搭載全新Snapdragon 480 5G行動平台的裝置，為大眾市場提供先進的5G功能。OPPO產品經理Brenda則表示：「我們很高興能藉由全新Snapdragon 480 5G行動平台使5G更普及，並且擴大全球消費者使用5G。」vivo產品總監劉合良表示：「很高興看到新推出的Snapdragon 480 5G行動平台，將能大規模地在智慧型手機上提供5G連網能力、低功耗效能和全新的娛樂功能。」

(科技)