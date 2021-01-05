1名80歲的老嫗日前步履蹣跚、神情緊張地，走在車流頻繁的台中市南屯區五權西路三段上，情況險象環生。台中市政府警察局第四分局春社派出所警員莊又銓、顏俊宇12時接獲民眾報案，員警趕赴現場，立即將老嫗攙扶至安全處，查明身分後護送返家，化解老嫗的危機。

「老奶奶在這已經徘徊約一個小時了，我們才趕緊報案。」熱心報案路人向警方說，員警立即趨前關懷，老婦緊張地向員警表示找不到家，經員警耐心詢問，老婦仍無法說出自己的姓名、家屬資料或住家地址，疑似有失智症狀。

警方指出，員警使用小電腦以人臉辨識系統成功辨認出80歲的劉姓老婦身分，將老婦載往戶籍地址與社區大樓管理員確認無誤後，小心翼翼地攙扶老婦返家。經聯繫老婦家屬，家屬表示只是出去辦事情，沒想到老婦獨自外出。員警先讓老婦在家中休息，叮囑家屬盡快返家照護。

春社所長曾一峯呼籲民眾，家中若有年長者或身心障礙人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在衣服縫上相關聯繫方式，俾利警方迅速確認走失者身分及通知家屬，協助迷失者安全返家。

(中時 )