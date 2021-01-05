仲琦(2419)昨(4)日召開臨時董事會，創辦人暨董事長鄭炎為有鑑於階段性任務完成，將辭去在仲琦的職務，未來專注在互動的業務上，仲琦董事長則由黃文芳接任，黃文芳同樣也是明泰(3380)董事長、佳世達(2352)副總經理，未來佳世達、明泰以及仲琦等可望藉由整合後的綜效，各自發揮專長，讓彼此間業績相輔相成。

有鑑於階段性任務達成、未來個人生涯規劃安排，創辦人暨董事長鄭炎為請辭仲琦董事長及總經理職務，未來仍將在佳世達集團發揮重要角色，將專注在仲琦旗下互動國際系統整合的業務上，帶領互動發光發熱。

仲琦臨時董事會選任黃文芳擔任仲琦董事長，未來將接棒傳承，持續整合明泰及仲琦的優勢，並加速發揮集團綜效。

鄭炎為表示，在2020年仲琦成為明泰/佳世達集團的成員，在經過近一年來的努力，透過各方的整合與分享，如今已看到整合的優勢與綜效日漸顯現，也將仲琦帶入更寬廣的發展機會，有感於階段性的任務已經達成，加上個人的生涯規劃，因此，決定辭去仲琦公司的職務，未來專注在互動系統整合的業務上。

明泰是在去年2020年1月因公開收購仲琦1億股，加計認購仲琦私募股權，取得仲琦過半股權及董事席次，明泰目前是仲琦最大股東，持股比例達62.24％。

(時報資訊)