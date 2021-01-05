封測廠矽格(6257)受惠測試訂單需求持續暢旺，配合轉投資台星科(3265)持穩，2020年12月自結合併營收「雙升」改寫歷史次高，帶動第四季營收同步「雙升」、攜全年營收同步改寫歷史新高，表現符合預期，投顧法人看好今年營收可望續繳雙位數成長。

在業績報喜下，矽格今（5）日股價開高穩揚，最高上漲1.52％至46.8元，位居封測族群漲勢前段班。三大法人近期持續偏多操作，上周合計買超矽格1761張，昨（4）日一舉擴大買超達1964張。

矽格公布去年12月自結合併營收達12.1億元，月增5.14％、年增達27.13％，改寫歷史次高。帶動第四季合併營收達35.15億元，季增6.65％、年增達32.29％，連2月改寫新高，累計全年合併營收達124.28億元、年增23.71％，亦創歷史新高。

矽格表示，由於新冠肺炎疫情帶動宅經濟盛行，加上各國均加速推動5G基礎建設，矽格集團主要客戶的手機、網通、電源管理晶片銷售持續暢旺，相關晶片測試線稼動率持續居高不下。加計投資公司台星科營收後，帶動矽格去年第四季及全年營收同步改寫新高。

台星科營運動能則略見趨緩，2020年12月自結合併營收2.38億元，月減9.08％、年減0.84％，為近5月低點。不過，第四季合併營收7.53億元，季增5.97％、但年減達41.21％，仍站上2020年高點。累計全年合併營收26.13億元、年減11.18％，為近7年低點。

矽格董事長黃興陽先前法說時指出，由於客戶對手機、網通、人工智慧（AI）、車用電子相關晶片需求持續暢旺，使矽格測試稼動率達85％的幾近滿載狀態，加上蘇州廠預計量產帶動，預期可使去年第四季營收再創新高，實際表現符合預期。

矽格董事會日前通過2021年資本支出預算案，預計將投資35.16億元，用於汰換設備及擴充產能需求，金額創歷年次高。公司看好今年5G智慧型手機晶片成長動能最強，其次依序為網通、車用、人工智慧（AI）晶片，目標今年5G貢獻自15％提升至25％。

投顧法人指出，受惠5G智慧型手機及無線網通測試訂單暢旺，矽格去年12月及第四季合併營收「雙升」，成長幅度符合預期，看好去年第四季獲利可望雙位數「雙升」、同步續創新高，全年稅後淨利則可望年增45％、同步改寫新高。

投顧法人表示，矽格前二大客戶貢獻營收達約5成，預期今年手機晶片大客戶估成長逾2成、網通大客戶亦可望成長逾1成。在主要客戶需求帶動下，看好矽格今年營收可望成長逾1成，且尚有報價調漲的潛在可能性，帶動獲利成長優於營收。

(時報資訊)