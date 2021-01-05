根據業內人士5日表示，韓國最大汽車製造商現代汽車，為了能在中國大陸商機龐大的環保車市場分一杯羹，計劃將在當地建立現代在海外的第一家氫燃料電池廠。

據悉，現代汽車這項海外投資案已獲中國大陸批准，現在要趕緊在今年2021內，就在廣州把這個廠給蓋好。現代汽車也正與一家中國公司洽談，如何更有效率地來進行策略聯盟。預估，過幾天現代汽車將會主動宣布這項投資案。

不過，現代汽車目前則不予置評。

韓國政府官員透露，韓國政府審視過氫燃料電池系統輸出後，所帶來的影響，因為該技術屬於韓國核心項目之一。

這位官員接著說，韓國商務部也批准了現代汽車以上的投資計劃。從商務部角度來看，這次一旦現代汽車可以打入中國大陸這個全球最大的汽車市場，整個韓國的零組件產業，屆時就可以一齊跟著過去，進而推進出口量。

現代汽車最近推出了新的品牌HTWO，就是專門使用這款氫燃料電池為動力。HTWO，也就是氫氣(H2)之意，現代汽車的目標是希望到2030年，全球市場上可賣出七十萬個氫燃料電池。

(時報資訊)