會議未果，周一美國原油期貨跌近2%；由於石油輸出國組織(OPEC)與產油國聯盟(OPEC+)，未能針對2月起是否增加原油產量達成共識，因此決定擇期再行商議。據了解，由於新冠變種病毒的影響，沙烏地阿拉伯反對增產；而俄羅斯則以需求復甦為由帶頭呼籲提高產量，因此陷入談判僵局。

此外，美國即將進行喬治亞州參議員決選，這讓政治不確定性因素提高，同時美股標普500指數和道瓊斯工業指數也從高點回落，終場油價引發賣壓出籠；其中美國原油跌幅1.9%，倫敦原油跌幅1.4%。

美國NYMEX-2月輕質原油期貨下跌0.90美元，報每桶47.62美元；2月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.46美元；2月RBOB汽油跌0.04美元，報每加侖1.37美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨下跌0.71美元，報每桶51.09美元。(商品行情網)

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